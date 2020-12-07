«خيرية الشارقة» تدعم مشروعاتها بالمباني الاستثمارية

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

قال مدير إدارة تنمية الموارد في جمعية الشارقة الخيرية راشد صالح بن حماد: «تم التركيز خلال السنوات الماضية على ملف المباني الاستثمارية، وإنشاء العديد من المباني التي بمناطق عدة داخل إمارة الشارقة والمدن التابعة لها»، داعياً الجمهور من المحسنين وأهل الخير إلى مساندة الجمعية في بناء العديد من المباني الاستثمارية لضمان ريع أكبر يدعم المشاريع الخيرية التي تقوم الجمعية بتنفيذها على مدار العام.

وتشغل المباني الاستثمارية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية حيزاً كبيراً من الاهتمام لدى القائمين على الجمعية، حيث تدخل ضمن الموارد الرئيسة التي يتم الاعتماد عليها في تنمية مشاريع الجمعية وأعمالها الداخلية والخارجية على مدار العام، وتمثل إيراداتها باباً من أبواب التبرع لعدد غير محدود من مشاريع الخير التي تنفذها الجمعية لمستحقيها داخل وخارج الدولة.

وأضاف ابن حماد أن الجمعية تضم عدداً كبيراً من المباني الاستثمارية كمبنى قصر الأمل بمنطقة البحيرة، وبناية خورفكان التي تضم شققاً سكنية ومحلات تجارية، وقد توسعت الجمعية في إنشاء عدة مباني أخرى، وذلك بمناطق الصجعة ومويلح ومبنى متابعي الخط المباشر الذي تم إنشاؤه بمدينة دبا الحصن كثمرة تعاون خيري بين الجمعية وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بجانب بناية كلباء.

وأوضح أنه يمكن للمحسنين المساهمة في مشاريع المباني الاستثمارية من خلال التبرعات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال قسائم الكوبونات المتوفرة مع محصلي الكوبونات المنتشرين في الأسواق والمراكز التجارية والجمعيات التعاونية، كما يمكن التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة، أو بطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية إلى جانب التواصل بمركز الاتصال عبر الرقم 80014

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