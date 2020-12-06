خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 22 لسنة 2020 بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية و المجتمعية ليتبع دائرة القضاء – أبوظبي.

ويهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه و تلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف و عقوق الوالدين بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية بالإضافة إلى تلك التي تؤدي إلى الإدمان الإلكتروني.

كما يهدف المركز إلى توعية المجتمع والأفراد بهذه المخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها.

وتشمل اختصاصات المركز وفقا للقانون، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم وفقا للنظم التي يضعها المركز، وإنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة والإلكترونية، وتنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناء على طلبهم أو طلب أوليائهم، وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها ورموزها، ونشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعـي بطريقة آمنة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة.

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