محمد بن زايد: في یوم التطوع العالمي.. نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "في یوم التطوع العالمي، نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتھم والبشریة.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا".

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