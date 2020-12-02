المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وحكام الإمارات مراسم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 للدولة، والتي تقام تحت عنوان "غرس الاتحاد".

البث المباشر لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 "غرس الاتحاد" #الإمارات_اليوم https://t.co/K3VjXpeQDu — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 2, 2020

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