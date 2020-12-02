حاكم عجمان: الثاني من ديسمبر فتح آفاق المستقبل الواعد بالخير

المصدر: عجمان - وام

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن شعب الإمارات كان على موعد مع غد مشرق في يوم الثاني من ديسمبر 1971، فقد فتح هذا اليوم آفاق المستقبل الواعد بالخير والبناء الشامل، ورفاهية وسعادة مجتمع الإمارات.

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ49: «اليوم نقف إجلالاً وتقديراً لما وصلنا إليه بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة التي حوّلت حلم الاتحاد إلى إنجاز ملموس، نحتفل بذكراه عاماً بعد عام، وقد أصبح الاتحاد منارة الأمة التي تقتدي بنوره، وتلهم الآخرين بجمال رقي هذا الإنجاز العظيم، الذي يمتد في عروق وشرايين أبناء دولتنا الغالية».

وأشار سموه: «49 عاماً صنعت مجد أمة، بقيادة زعيم خالد، أرسى دعائم نهضتها الحضارية والإدارية عبر مسيرة حفلت بالإنجازات، داخلياً وخارجياً، وتجلت في الكثير من المواقف، هذه المعجزة التي تحققت كان وراءها الرجل الذي هيأته الأقدار ليقود نهضة شعب وانبعاث أمة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رحل مخلفاً وراءه سيرة حميدة، ومواقف نبيلة، وأخلاقاً كريمة، وأعمالاً جليلة، ومنزلة رفيعة، ومكانة سامية. واستطاع زايد وجيل الآباء المؤسسين بحكمتهم، قيادة شعبهم إلى أنجح مسيرة اتحادية حضارية، وكان الأجمل والأروع هو الحفاظ على هذه التجربة، والتأكيد على تطويرها لما فيه مصلحة شعب الإمارات وفخر الأمة العربية».

وقال سموه: «إن في قيادتنا الحالية الأسوة الحسنة والمثل الحي، فقد اختصنا الله بقيادة تجل وتوقر بناة دولتنا وصناع نهضتنا، وتضع دائماً الوطن في حدقات عيونها، وما فتئت تجدد العزم وتخلص النية في كل عمل ترجو من ورائه رفعة الوطن وعزة المواطن، ومهما كثرت التحديات وتعاظمت الابتلاءات، ستتواصل المسيرة، فالطريق الذي سلكه زايد سائرون عليه حتى نؤدي الأمانة بكمالها والرسالة بتمامها».

وأكد سموه: «إننا لا نستطيع أن نتحدث عن كل ما تحقق خلال السنوات الماضية من عمر الاتحاد، فذلك بحر لا شاطئ له، تتضاءل أمامه الكلمات وتقصر، ولا تفي هذا الإنجاز حقه، ولكن فقط نشير إلى أن هذه التجربة قد فتحت الباب واسعاً لقفزات غير مسبوقة في جميع المجالات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news