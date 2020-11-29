مواعيد منع حركة سير المركبات الثقيلة والشاحنات على الطرق الداخلية في خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قالت شرطة الشارقة إنه سيتم تمديد مواعيد منع حركة سير المركبات الثقيلة والشاحنات على الطرق الداخلية بمدينة خورفكان، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، وذلك خلال عطلتي يوم الشهيد واليوم الوطني، اعتباراً من الثلاثاء 1/12/2020، حيث تقرر أن تكون فترة إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة في الفترة الصباحية من السادسة صباحاً حتى الثامنة صباحاً، وفي الفترة المسائية من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة مساءً، تضاف إليها ساعات الذورة من الثلاثاء إلى الجمعة من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتحقيق انسيابية حركة السير والمرور والحد من الحوادث المرورية، وتقليل احتمالات حدوث الاختناقات المرورية خلال العطلة.

وتدعو شرطة الشارقة السائقين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدة وجود رقابة مشددة على الطرق، وتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير حول مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة، وفي حال مخالفة ذلك سيتم توقيع غرامة مالية بقيمة 1000 درهم، وأربع نقاط مرورية بحق المخالفين.

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