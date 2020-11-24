رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 628 سجينا بمناسبة اليوم الوطني الـ49

المصدر: أبوظبي-وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بالإفراج عن 628 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تأتي هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

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