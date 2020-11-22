الطقس غدا غائم جزئيًا

المصدر: ابوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيًا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة شمالية غربية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند 18:39 والجزر الأول عند الساعة 12:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:07.

بحر عمان: متوسط - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند 17:14 الثاني عند الساعة 05:32 والجزر الاول عند الساعة 11:29 والجزر الثاني عند الساعة 22:25.

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