توقعات بسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق في الدولة وسط طقس رطب غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب فيما تميل درات الحرارة للانخفاض خلال الأيام المقبلة .

وذكر المركز - في تقرير له عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة - أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقسا رطبا صباحا - صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد تكون ركامية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما السبت فيسود البلاد طقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية - صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس رطبا في صباح يوم الأحد على المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس رطبا شمالا صباح يوم الأثنين صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً شمالاً وعلى البحر، وقد تسقط أمطار خفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما الثلاثاء يصبح الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news