شرطة دبي تحقق أمنية طفل و«تقبله شرطياً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لبّت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، طلب عائلة الطفل سعود محمد العوضي، بأن يعيش حياة رجل الشرطة، وأن يحصل على جولة في إحدى الدوريات الفارهة.

وأرسلت والدة الطفل، البالغ من العمر تسع سنوات، رسالة إلى برنامج «قيادات الشرطة في خدمتكم»، تعبّر فيها عن رغبة طفلها في أن يعيش تجربة رجل الشرطة في دبي ويتجول في دورية فارهة. ووفرت شرطة دبي زيّ رجل شرطة للطفل، واصطحبته في جولة بالدورية الفارهة.

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