محمد بن راشد يخصص "أوائل الإمارات" لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي جعلت الإمارات نموذجاً في التعامل مع كوفيد ١٩

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والتجارب والمؤسسات الاستثنائية

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": الإخوة والأخوات .. وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والتجارب والمؤسسات الاستثنائية التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ ..والترشيحات على وسم #أوائل_الإمارات .. الجميع سيكرم الجميع

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