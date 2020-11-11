حملة موسعة لمكافحة البعوض بالشارقة

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

نظمت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع مركز مكافحة الملاريا ونواقل الأمراض في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة لمكافحة البعوض استمرت على مدى 3 أيام وشملت مختلف مناطق مدينة الشارقة، في إطار حرصها على أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد للقضاء على الحشرات والبعوض خصوصاً قبل بدء موسم الشتاء من كل عام، حيث تكثف جهودها ومواردها لمكافحة الآفات وخصوصاً البعوض وذلك بوضع خطة عمل تشمل جميع مناطق المدينة.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق أن البلدية قامت بتكثيف عمليات مكافحة بؤر توالد البعوض وعمل خريطة مرجعية للمناطق وتوعية الجمهور بمخاطر أماكن تكاثر البعوض وكيفية التخلص منها، ومكافحة الأطوار الطائرة عن طريق الرش الفراغي والتضبيب الحراري في الصباح الباكر والمساء، مشيراً إلى أن هناك خطة مجدولة بشكل دوري وأسبوعي لجميع مناطق المدينة تعتمد على برنامج المكافحة المتكاملة تستهدف أماكن تجمع المياة المكشوفة وأي مكان من المحتمل أن يمثل بيئة مناسبة لوجود وتكاثر الآفات وتقوم من خلالها الفرق على مكافحة الطورين اليرقي والطائر.

من جانبها أوضحت مدير إدارة الخدمات البيئية وصال جاسم حبش إلى أن البلدية وفرت فرق العمل وكافة المستلزمات والمعدات لإنجاز هذه الحملة، حيث تم توفير أكثر من 96 موظفاً من المشرفين والمفتشين والعاملين لتنفيذ أهداف الحملة، تم تزويدهم بمستلزمات السلامة وبالأدوات والمعدات المختلفة اشتملت على 24 آلية رش يدوية و24 آلية رش ضبابية، و5 آليات رش رذاذي متناه الصغر محمولة على المركبات، و24 حقيبة تحتوي أدوات الفحص والتفتيش ليرقات البعوض.

ونوّهت مدير إدارة الخدمات البيئية إلى أنه تم استخدام أكثر من 80 لتر مبيدات متخصصة لمكافحة البعوض، لاستهداف ومسح عدد من الأماكن كالمياه المتجمعة بأجهزة التبريد والأواني المتواجدة بأسفلها، وبراميل تخزين المياه، وأصائص الزرع، وخزانات المياه، والإطارات والأواني المهملة، وبرك المياه، وفتحات تصريف مياه الأمطار والاتصالات وأحواض الصرف الصحي، والمياه الراكدة والمخزنة بالمواقع الإنشائية، وبرك ومستنقعات المياه.

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