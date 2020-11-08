بالفيديو.. هطول أمطار في دبي ومختلف مناطق الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت مناطق متفرقة من دبي وعدد من مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشرقية والغربية، مع فرصة سقوط أمطار، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وسجلت كاميرات "الإمارات اليوم" بعض اللقطات للأمطار في مختلف المناطق.

أمطار على مناطق متفرقة من دبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oFRPWhz6qW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 8, 2020

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