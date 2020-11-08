بالفيديو.. هطول أمطار في دبي ومختلف مناطق الدولة
شهدت مناطق متفرقة من دبي وعدد من مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشرقية والغربية، مع فرصة سقوط أمطار، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
وسجلت كاميرات "الإمارات اليوم" بعض اللقطات للأمطار في مختلف المناطق.
#أمطار على مناطق متفرقة من دبي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8BjfCKX62K— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 8, 2020
المركز الوطني للأرصاد: أمطار على حفيت #العين #أبوظبي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pIWYGdwnh7— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 8, 2020
المركز الوطني للأرصاد: أمطار على مبزرة #العين #أبوظبي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/vpB380RXMe— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 8, 2020
المركز الوطني للارصاد: وادي القور #رأس_الخيمة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/hVKZ93Dsil— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 8, 2020
أمطار على مناطق متفرقة من دبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oFRPWhz6qW— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 8, 2020
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