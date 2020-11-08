محمد بن راشد يهنئ جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، ونائبته كاميلا هاريس، بفوزهما في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الأمريكية راسخة واستراتيجية منذ خمسة عقود.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بفوزهما بالانتخابات الأمريكية الرئاسية. علاقاتنا منذ خمسة عقود راسخة واستراتيجية مع الولايات المتحدة.. وتمنياتنا لهذه العلاقة المزيد من التقدم والرسوخ مع الرئيس المنتخب الجديد".

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