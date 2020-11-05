إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي غداً
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستقوم بإغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي، يوم غدٍ الجمعة 6 نوفمبر، من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:30 صباحاً.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها ستغلق النفق أيضاً يوم السبت المقبل 7 نوفمبر، الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وحتى الساعة 8:00 صباحاً من نفس اليوم.
ودعت الهيئة السائقين إلى استخدام جسر آل مكتوم، وجسر القرهود للوصول إلى وجهاتهم.
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