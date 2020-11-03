مسافرة الترانزيت تسمي توائمها " عبد الله ومهرة وميثاء "

المصدر: وجيه السباعي-دبي

قالت مسافرة الترانزيت إيمان عبيد العقلة إنها قررت تسمية توائمها الثلاثة عبدالله ومهرة وميثاء.

وأوضحت أنها سمت مهرة وميثاء تيمنا بنجلتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما سمت عبدالله تيمناً بسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي رداً متواضعا لجميل الإمارات عليها والتي احتضنتها في وقت شدتها .

وحصلت إيمان هي وثلاثة من أولادها على تأشيرة دخول للدولة بشكل استثنائي، بعدما أصيبت بإعياء شديد أثناء وجودها في صالة ترانزيت مطار دبي، وشاهدها مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، الذي أمر بإصدار تأشيرات الدخول مباشرة، ليتسنى لها دخول الدولة والحصول على الخدمات العلاجية.

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