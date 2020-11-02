المصدر: الإمارات اليوم- أبوظبي

قامت قبيلة الساعدي برفع علم الدولة خفاقاً عالياً فوق أعلى قمة رملية تجسيداً للانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر .

وأكدت ان هذه مناسبة وطنية عزيزة نرفع خلالها راية شموخنا وعنوان عزتنا، ونقف إجلالاً لهذا العلم ،و نعبّر فيها عن محبتنا للوطن، كما نجدد العهد والولاء ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الاتحاد، وقيم الخير والعطاء والمكتسبات الحضارية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

قبيلة الساعدي ترفع علم الامارات في أعلى قمة رملية بالعين#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VPRNOxZ8d0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 2, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news