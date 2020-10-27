المصدر: دبي-الامارات اليوم.

معقم

أبدت متسوقة في محطة بترول إيبكو على شارع دبي العين، انزعاجها من انعدام نظافة علبة المعقم الموجودة عند مدخل الباب الخاص بالمحطة، خصوصاً أن الحاجة كبيرة لاستخدامه بعد فتح الباب بطريقة يدوية.

تنويه

أثنى عملاء لدى بنك دبي الإسلامي على رسائل التنبيه التي قام البنك بإرسالها للفت نظر عملائه بالتوقف القصير للخدمات المصرفية مع تحديد المدة، وذلك نظراً لعملية الدمج التي يقوم بها البنك مع نور بنك، كما ورد في الرسالة.

حاويات

طالب سكان في منطقة سكنية بدبي بلدية دبي بإعادة النظر في موضوع الحاويات الجديدة، حيث إن حجمها الصغير يجعلها تمتلئ بسرعة، ما يضطر البعض إلى وضع أكياس القمامة خارجها، الأمر الذي يعكس مظهراً غير حضاري لهذه المناطق.

استبيان

طالبت متعاملة لدى جهة حكومية بدبي بتقليل مدة الاستبيان الهاتفي الذي تجريه الجهة مع عملائها، وذلك نظراً لطول الفترة التي يستغرقها مقارنة بالمدة التي تستغرقها الاستبيانات الإلكترونية، مشيدة بأهمية الاستبيان في تعزيز رضا العملاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

تبرع

أثنى قارئ على التعامل الراقي من جانب العاملين في مقر بنك الدم الإقليمي بمدينة العين، بداية من موظفي الاستقبال والممرضين والمسؤولين، وقال إنه تبرع بالدم في 10 دقائق، وإنه طوال هذه الفترة كان يجد الترحاب من الجميع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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