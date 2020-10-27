«أشغال الشارقة» تنجز 4 أسواق في المنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة سوقاً للجمعة، وآخر للمواشي، وثالثاً للأسماك في منطقة البطائح، وسوقاً للأعلاف في منطقة المدام، بكلفة إجمالية تقدر بـ30 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير كل متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، وتوجيهاته بإنشاء مرافق خدمية تسهم في توفير الخدمات التجارية والاستهلاكية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع المدني.

وقال رئيس الدائرة، المهندس علي بن شاهين السويدي، إن هذه الأسواق تأتي ضمن خطة الدائرة التنموية لتلبية احتياجات المجالس البلدية، مشيراً إلى أن سوق الجمعة مستوحى تصميمه من الهوية التراثية المحلية، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من ماضي الإمارة وحاضرها ومستقبلها، ويقع في منطقة مهمة بجوار سوق المواشي والإبل وبلدية البطائح، ويقابل حديقة البطائح العامة، كما يجاور أحياء حيوية وأسواقاً مهمة، ويحاذي طريق الشارقة ـ الذيد الذي يعد شرياناً حيوياً. وقال السويدي: «تبلغ مساحة السوق 13 ألف متر مربع، ويضم 15 محلاً تجارياً، مساحة كل منها 60 متراً مربعاً، إلى جانب إنشاء 40 موقفاً للسيارات، ومباني الخدمات المرافقة».

كما أنجزت الدائرة سوق للمواشي والطيور والجمال بمنطقة البطائح في المنطقة الوسطى، بكلفة 17 مليون درهم، ويشتمل المشروع الذي تبلغ مساحته 37 ألف متر مربع على سوق للمواشي والطيور والجمال، والمشروع يندرج ضمن الخطة التنموية للدائرة، تلبية لاحتياجات المجالس البلدية.

ويحتوي السوق على أكثر من 23 حظيرة مخصصة للماشية بأنواعها المختلفة، لتلبية احتياجات السكان، ومساحة كل محل منها 57 متراً مربعاً، مع ساحة أمامية تراعي ثقافة المشتري والبائع، ومفصولة بسياج أمام كل محل، حيث يفضل العديد من المواطنين اختيار ذبائحهم بأنفسهم مباشرة من السوق، إلى جانب سوق الجمال الذي يحتوي على 21 حظيرة، مساحة كل منها 90 متراً مربعاً، مع ساحة أمامية مفتوحة على السماء ومفصولة بسياج. ويضم السوق أيضاً مبنى لبيع الطيور، يحتوي على ثمانية محال تجارية، مساحة كل واحدة منها 27 متراً مربعاً.

وأنجزت الدائرة سوقاً للأسماك في البطائح، ويضم مبنى سوق السمك طابقاً أرضياً بمساحة 810 أمتار مربعة، ويتكون من 16 محلاً لبيع الأسماك، مساحة كل محل 35 متراً مربعاً، وصالة لتنظيف وتقطيع الأسماك، إضافة إلى مكاتب إدارية وغرف الخدمات، ودورات مياه، ومواقف للسيارات.

وأنجزت الدائرة إنشاء سوق الأعلاف والحبوب في المدام، المصمم على الطراز المحلي التراثي، ويمتد السوق على مساحة 8000 متر مربع، ويحتوي على أكثر من ستة مبانٍ متنوعة الأغراض، وتضم 14 محلاً لبيع وتخزين الأعلاف، بطاقة استيعابية 4500 متر مكعب، و11 محلاً لبيع الحبوب، بطاقة استيعابية 1000 متر مكعب، وعدداً من المحال التجارية الأخرى المخصصة للإيجار، مثل محال التجزئة ومطعم وصيدلية ومختبر تحاليل.

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