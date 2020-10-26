مخالفة الموظف غير الملتزم بالتدابير الاحترازية في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان تعميماً إلى الجهات الحكومية في الإمارة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في إطار الحفاظ على سلامة موظفي الحكومة، بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد.

وأكدت الدائرة إلزام الموظفين بإجراء الفحوص الدورية الخاصة بالفيروس، حسب الكشوف الواردة من الجهات الحكومية، والمُرسلة لمركز المسح الوطني في الإمارة، وحسب دورية الفحص المقررة لذلك، وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير والإجراءات والوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المساءلة الإدارية، ومخالفة وإحالة أي موظف غير ملتزم إلى لجنة المخالفات الإدارية، متى نُسبت إليه أي مخالفة للتدابير.

وستقوم الدائرة بتزويد الجهات الحكومية بأسماء الموظفين المتخلفين عن إجراء الفحوص.

وتعد مخالفة الموظف لمعايير وقواعد الصحة العامة في بيئة العمل، وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، مخالفة تستوجب التحقيق معه ومساءلته تأديبياً.

وبيّن التعميم مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحدّ من انتشار الأوبئة، التي تستوجب المساءلة الإدارية، وتشمل مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية، وتجمّع عدد من الموظفين أو المتعاملين في مقرّ العمل من دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامة في مقرّ العمل، ورفض الموظف إجراء الفحص الطبي، وعدم تقيّد الموظف أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحدّ من انتشار الأوبئة.

كما تشمل عدم إبلاغ الموظف المصاب الجهة المعنية في الدائرة عن حالته الصحية، ودخوله مقرّ العمل على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية، وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر، أو الإدارة، أو زملائه، إلى جانب عدم إخطار الموظف جهة العمل بمخالطته مصاباً بـ«كوفيد-19»، أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لتوجيهات الجهات الصحية عند ثبوت المخالطة، وعدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، إذا تبين له أن أحد الموظفين التابعين له لديه أعراض الإصابة بمرض «كوفيد-19»، وعدم التزام الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقرّ العمل.

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