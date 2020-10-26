طريق جديد بين دبي والشارقة للحافلات

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري، لـ«الإمارات اليوم»، عن وجود خطة لتشغيل عدد أكبر من خطوط الحافلات العامة بين دبي والشارقة قبل نهاية العام الجاري عبر الطريق الجديد الذي افتتحته الهيئة، أمس، لسير الحافلات فقط الذي ربط بين منطقتي الممزر والخان عبر خط الحافلات رقم (E303).

وقال إن افتتاح الطريق الذي ربط بين الخان والممزر يهدف الى تشجيع النقل الجماعي وتخفيف الازدحام المروري، عبر توفير مسارات مخصصة للحافلات فقط، لنقل الركاب بين الإمارتين، بزمن يقل عن زمن الرحلة المعتاد المقطوعة بالحافلات بنحو 20 إلى 15 دقيقة. وأكد أن الهيئة تسعى لتوفير طرق تنقّل مريحة وتمتاز بدرجة عالية من الجودة.

وتنطلق رحلات خط الحافلات رقم (E303) بين محطتي مترو الاتحاد في دبي والجبيل في الشارقة، وتم تخصيص 10 حافلات ذات الطابقين للعمل على الخط يومياً. كما افتتحت الهيئة أمس خطاً جديداً للحافلات العامة برقم (F81)، وهو من الخطوط المغذّية لمحطات المترو في الإمارة، حيث ينطلق من منطقة القصيص الصناعية، ويصل إلى محطة مترو النهدة بزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news