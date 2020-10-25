"طرق الشارقة" تطوّر كورنيش الخور بكلفة 5 ملايين درهم‎

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، المهندس يوسف صالح السويجي، أن أعمال تطوير كورنيش خور الشارقة للجزئية الممتدة من ميدان المريجة وحتى سوق الجبيل أوشكت على الانتهاء، حيث بدأت الهيئة في مجموعة من الأعمال التطويرية الرامية لإدخال التحسينات والتطوير على الطرق والمناطق الحيوية في المدينة، وذلك بكلفة إنشاء مصاحبة تبلغ نحو خمسة ملايين درهم.

وأوضح السويجي، أن منطقة الأعمال تعد من المناطق الحيوية في المدينة، وتمتاز بموقع جغرافي وحيوي مميز لقربها من منطقة قلب الشارقة وإطلالتها على الواجهة المائية، فضلاً عن كونها متنفساً لمرتادي الكورنيش من السكان والزوار، ومرتادي سوق الجبيل، مؤكداً أن المشروع من مشروعات الهيئة المهمة التي تأتي متماشية ومتكاملة مع مشروع تطوير شاطئ الشارقة، الذي جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول تطوير الحياة ومرافقها ورفدها بكل المشروعات التي تعمل على تحقيق رفاهية وراحة الناس.

من جانبها، صرحت مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة، المهندسة فاطمة الكتبي، أن الأعمال التطويرية تشتمل على انشاء ممرات للمشاة على امتداد الكورنيش مكونة من البلاط المزخرف بمساحة إجمالية تبلغ نحو 4900 متر مربع، مع حاجز حماية من الألمنيوم جهة الخور بارتفاع 1.1م، وبطول إجمالي يبلغ نحو 750متراً، هذا بالإضافة إلى أعمال التنسيق الجمالي المتمثلة في أعمال الزراعة والإنارة التجميلية، وكذلك تزويد الكورنيش بالعديد من المقاعد لخدمة مرتادي الكورنيش من الجمهور.

ويشتمل المشروع أيضاً على توريد وتركيب كرفانات حديثة في الموقع البديل لمرسى جزيرة أبوموسى، تشتمل على صالات صغيرة لانتظار كل من السيدات والرجال، مع مكتب إداري صغير، بالإضافة الى دورات مياه مجاورة.

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