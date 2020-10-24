"طرق دبي" ترصد مليوني نقطة نول بلس عبر كنز افتراضي احتفاءً بيوم المواصلات العامة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات غداً الأحد 25 أكتوبر الاحتفال بـ "يوم المواصلات العامة" في نسخته الحادية عشرة، عبر فعاليات متنوعة ومتميزة تستمر حتى تاريخ الأول من نوفمبر المقبل وهو الموعد المحدد للحدث الرئيس من كل عام، أبرزها تخصيص جوائز في الأول من نوفمبر بواقع مليوني نقطة في نظام "نول بلس"، من خلال لعبة افتراضية على موقع الهيئة الإلكتروني.

قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن حرص الهيئة على الاحتفال بيوم المواصلات العامة كل عام، ينطلق من تعزيز دورها في حماية البيئة من البصمة الكربونية الناجمة عن استخدام المركبات الخاصة للأفراد، وذلك عبر تحفيز مختلف شرائح المجتمع على ارتياد وسائل النقل الجماعي، موضحة أن الفعالية الرئيسة تبدأ في الأول من نوفمبر المقبل وهي عبارة عن لعبة يتم تحميلها على الموقع الإلكتروني للهيئة تحت مسمى :البحث عن الكنز الافتراضي" وهي تتيح للمستخدم البحث عن نقاط الذهب المتوفرة في وسائل النقل الجماعي بكل أنواعه، حيث يتم تحديد سبعة فائزين ممن تمكنوا من العثور على أكبر عدد من النقاط، حيث يحصل الفائز الأول على مليون نقطة ولاء من نظام نول بلس، والثاني على نصف مليون نقطة، والثالث على ربع مليون نقطة، والرابع على مئة ألف يليهم ثلاثة فائزين بواقع 50 ألف نقطة لكل منهم، وذلك بإجمالي مليوني نقطة ، مشيرة إلى أن نظام نقاط نول بلس الموجود في بطاقات نول هو عبارة عن توفير نقود على شكل نقاط تتيح لمستخدميها الاستفادة منها خلال التنقل في وسائل النقل الجماعي أو دفع قيمة مشترياتهم في نحو 11 ألف محل ومتجر معتمد في هذا النظام، إلى جانب دخول متحف الاتحاد والحدائق العامة في دبي.

وأضافت: إن هذه الفعالية سوف يسبقها فعالية خلال تبدأ من غداً الأحد الموافق 25 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر المقبل، وهي عبارة عن زيادة كل نقطة ولاء مستخدمة خلال التنقل بجميع وسائل المواصلات العامة إلى ثلاثة أضعاف، مما يعني زيادة رصيد الراكب من هذه النقاط، موضحة أن الفعاليات تتضمن مشاركة شركة "فوكس" منح مستخدمي المواصلات العامة ـ100 تذكرة سينما، منهم 60 يتم توزيعهم في محطات المواصلات العامة، و40 تذكرة عبر الإجابة على أسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تقدم شركة "نون" رعاية لحملة الترويج للحدث، إلى جانب منح كود خصم حصري لكل مستخدم لوسائل النقل الجماعي وهو معروض على شاشات الهيئة في المحطات.

وأشادت المحرزي بالشركاء الذي قدموا رعاية متميزة ومساهمات نوعية لهذا الحدث، منهم شركة "سيركو"، وإعمار، وجي بي آر، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وإينوك، وريف مول "برجمان"، إلى جانب "فوكس" و"نون"، مؤكدة أن هذه الرعايات والشراكات تلعب دوراً مؤثراً لإنجاح الفعالية سواء من حيث إضفاء أجواءً بهيجة على الحدث، أو المساهمة القوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال النقل الجماعي، وتعزيز رؤيتها المتمثلة بـ "الريادة العالمية في النقل السهل والمستدام"، فضلاً عن دعم خططها الرامية إلى إيجاد بيئة صحية خالية من التلوث الكربوني.

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