«الشؤون الإسلامية» تواكب إجراءات «كورونا» بـ «إفتاء عن بُعد»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، متعامليها من الراغبين في الحصول على فتاوى شرعية، إلى التفاعل مع منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، في إطار خدمة استحدثتها أخيراً تحمل اسم «جلسات الإفتاء عن بُعد»، تقدم من خلال «بث مباشر»، لتضاف بذلك إلى قائمة الخدمات الثلاث الرئيسة التي يقدمها المركز الرسمي للإفتاء لمتعامليه، وهي الفتاوى الهاتفية والرسائل النصية القصيرة والموقع الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى أن الظروف الراهنة فرضت واقعاً مختلفاً في التعامل مع الفتاوى الواردة إلى المركز، حيث إنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وحاجة الجمهور للاستمرار في الحصول على خدمة الفتاوى بطرقها المختلفة، حرصت الهيئة على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمركز في إتاحة المجال لاستمرار خدماته بالجودة والجاهزية نفسيهما، وعبر تقنية التواصل عن بعد وفق أرقى المعايير العالمية في جودة الخدمة، وضمان تدفق المعلومات وسريتها.

وأشارت الهيئة إلى وجود خدمة فتوى عبر الاتصال الهاتفي على الرقم المجاني (8002422) تبدأ يومياً من الثامنة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساء، خلال أيام الدوام الرسمي، باللغات الثلاث: العربية، والإنجليزية، والأوردو، حيث يقوم المفتون بالرد على أسئلة المتصلين في مجال العبادات والمعاملات والقضايا الأسرية، وقضايا النساء الخاصة، لافتة إلى أن المركز يستقبل يومياً أكثر من 1000 اتصال، ويرتفع العدد في مواسم مثل رمضان إلى أكثر من 3000 اتصال يومياً. وذكرت الهيئة أن المركز يتيح للجمهور أيضاً خدمة الفتوى عبر الرسائل النصية على الرقم (2535)، إذ يستقبل أسئلة المتعاملين من هواتفهم الجوالة بما لا يزيد على 200 حرف للرسالة الواحدة، من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء خلال أيام الدوام الرسمي، وفي حال وصول الرسالة بعد الدوام يتأخر وصول الإجابة إلى السائل خلال (24) ساعة على الأكثر.

وأكدت أن مفتي المركز يعملون ضمن ضوابط واضحة، أبرزها استخدام البرنامج الإلكتروني المخصص للفتوى، وتدوين ملخص السؤال والجواب، والإفتاء بموجب المذهب المالكي، ومراعاة تقديمه في المسائل الأخرى.

- المركز يستقبل يومياً أكثر من 1000 اتصال، ويرتفع العدد في مواسم مثل رمضان إلى أكثر من 3000 اتصال.

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