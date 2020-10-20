بلدية دبي ترصد مقترحات المتعاملين افتراضياً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نظمت بلدية دبي 30 ملتقى افتراضياً خلال العام الجاري، شهدت حضور ما يقارب 1000 متعامل من الجنسيات كافة. يأتي ذلك في إطار التزام البلدية بالتواصل المستمر مع متعامليها ورصد اقتراحاتهم واحتياجاتهم وملاحظاتهم التي من شأنها تطوير خدمات الدائرة في مختلف المجالات.

وقالت مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في البلدية منال بن يعروف: «نتج عن تنظيم هذه الملتقيات الافتراضية مع المتعاملين إطلاق مجموعة من المبادرات ورصد لأبرز المقترحات التطويرية التي لطالما كان لها بالغ الأثر في رحلة التحسين والتطوير الشامل لخدماتها، حيث تعزز هذه الملتقيات من سبل تحقيق بلدية دبي لرؤيتها المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة». الجدير بالذكر أن بلدية دبي تقوم بمجموعة من المبادرات الرامية إلى رصد ملاحظات واحتياجات واقتراحات مختلف فئات المتعاملين مثل مبادرة «لقاء في الميدان».

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