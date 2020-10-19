حاكم الشارقة يفتتح المنطقة التراثية في خورفكان

المصدر: خورفكان - الإمارات اليوم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، المنطقة التراثية بمدينة خورفكان، ضمن مشروعات الشارقة للمحافظة على المباني التراثية الموجودة بالمنطقة، وإحيائها والترويج لها، وتحويلها إلى مزار سياحي، ووجهة ثقافية تستقطب السيّاح والزوّار من شتى الأماكن والثقافات.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، لدى وصوله إلى المنطقة التراثية، قناة الوادي المائية، حيث شاهد عروض سباق الشوش، التي أقيمت بمناسبة الافتتاح، وتشكّل القناة، التي يصل طولها إلى 700 متر وبعرض خمسة أمتار، أحد أبرز المرافق السياحية المميزة بأنشطتها الترفيهية، حيث توفر للزوار فرصة ركوب العربات المائية والتجول في أرجائها.

وتتصل قناة الوادي ببحر شاطئ خورفكان، وجرى تعميقها لضمان استمرارية وجود المياه بها طوال الوقت، بحسب حالات المد والجزر، وستُستخدم القناة مصباً لمياه الوادي وقت الأمطار.

وتوجّه بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة لتفقد نزل الرياحين، الذي يمثل مجموعة بيوت قديمة في المنطقة التراثية، حيث ستتم إعادة ترميمها مع المحافظة على معالمها الأثرية والتقسيمات الأصلية للبيت.

واستمع سموه إلى شرح عن المراحل المقبلة لتنفيذ النزل والتصاميم المقترحة، وأبرز الخدمات التي ستوفرها للنزلاء، ويتضمن النزل بيوتاً للإقامة تعكس الطابع التراثي القديم، حيث يتكون كل بيت من تقسيمات ومساحات متفاوتة لتلبي رغبات النزلاء، وتتكون البيوت من غرف للنوم وغرفة معيشة والليوان وجلسات خارجية، كما يحتوي النزل على حديقة خارجية زُرعت بها أشجار النخيل والحناء والريحان.

كما تم استغلال أكبر بيت في المنطقة ليتضمن منطقة استقبال النزل، ومطعماً، وبعض الخدمات الخاصة بالنزل، ومكاتب الإدارة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المحال الشعبية التي تلائم الطابع التراثي الخاص بالنزل.

ثم تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة بيت الشباب، الذي يمثّل أحد البيوت القديمة بالمنطقة التراثية، ويعود تاريخه إلى خمسينات القرن الماضي، حيث كان البيت يضم غرفاً سكنية ومخزناً وغرفة لاستقبال الضيوف، ويتألف بيت الشباب من خمس غرف موزّعة حسب الاستخدام، بالإضافة إلى حديقة وغرفة للاستقبال.

وتجول بعدها سموه في أرجاء سوق خورفكان القديم «سوق شرق»، الذي جرى ترميمه ورفده بالعديد من المحال والأنشطة التجارية المتنوعة، ليصبح وجهة سياحية وترفيهية لكل الزوار والقاطنين بمدينة خورفكان، واستمع سموه إلى شرح عن المراحل التي أنجزت من السوق، ونسب الحركة التشغيلية والإقبال من الزوار على كل أرجاء السوق.

كما اطلع سموه على السوق المسقوف، الذي تم تنفيذ عملية التسقيف فيه لمساحة 500 متر مربع من ممرات المشاة بالسوق، باستخدام خشب الكندل والدعون والحصير، كما تم تحسين الواجهات وتكسيتها بالصاروج والديكورات الجصية، إضافة إلى تركيب مراوح في كل الممرات، وتنفيذ جزء مكيف بعد إضافة الزجاج في الواجهات.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة متحف السوق القديم (متحف الحرف)، الذي يشكّل مساحة ثقافية وتراثية تضم العديد من الأقسام التي خُصصت لعرض وشرح الفنون والحرف اليدوية القديمة.

وتم تخصيص 25 محلاً في السكة الموازية لمحور السوق الرئيس، لعرض الحرف التقليدية المندثرة، وتعكس الحرف مختلف البيئات البحرية والجبلية، وكل حرف السكان قديماً، ومنها الطب الشعبي والحلاقة والخياطة واستخراج اللؤلؤ، وتعليم القرآن واستخراج الدبس والحرف البحرية وغيرها.

وسيوفر المتحف للزوار تجارب واقعية للحرف التقليدية، وسينضم العديد من الورش والفعاليات التي ستعيد إحياء وتعليم هذه الحرف التراثية المهمة.

مشروعات مستقبلية

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال جولته على خطط تطوير عدد من المشروعات المستقبلية بمدينة خورفكان، ومنها مشروع فندق شرق - خورفكان، الذي سيتم العمل فيه على مرحلتين، الأولى على مساحة 1600 متر مربع والثانية على مساحة 3800 متر مربع، وسيوفر للنزلاء كل الخدمات الفندقية.

كما اطلع على مخططات مشروع ترميم حصن المنصور الأثري، الذي يعد أحد الحصون الأثرية المهمة بمدينة خورفكان، وسيشمل الترميم مدخل الحصن والبرج والغرف والفناء الداخلي وكل أرجاء الحصن.

ترميم سوق خورفكان القديم «سوق شرق»، ورفده بمحال وأنشطة تجارية.

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