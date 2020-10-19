22 خدمة إضافية لتعزيز «سالك» عبر «دبي درايف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إضافة 22 خدمة جديدة على تطبيق «دبي درايف» خاصة بنظام التعرفة المرورية «سالك» في دبي، وذلك في إطار حرصها على تطوير الخدمات وتسهيلها للمتعاملين توفيراً للوقت والجهد، بما يدعم استراتيجية حكومة دبي للتحول الرقمي، وتحسين تجربة المتعامل.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن «الخدمات الجديدة تتضمن تسع خدمات رئيسة، و13 فرعية، وتشمل توفير لوحة تحكم لاستعراض أحدث النشاطات المُختصرة على الحساب الخاص بالمتعامل، منها الرصيد الحالي وإعادة شحن حساب (سالك)، وخدمة إدارة المخالفات، وإمكان حذف أو إضافة المركبات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو الاتصال بمركز (سالك)».

وأضافت: «يتيح التحديث عرض رحلات (سالك) وتحميلها، وعرض المركبات المسجلة، كما تتوافر خدمة الاستعلام عن رقم الحساب ورقم التعريف الشخصي، وأيضاً إمكانية تحديث رقم الهاتف، وعرض معلومات عامة عن نظام (سالك)، مثل قنوات تعبئة رصيد (سالك) ومراكز إسعاد المتعاملين».

وأكدت أن خدمات «سالك» الجديدة تأتي في إطار التزام الهيئة بمبادرة المدينة الذكية وفقاً لتوجهات الحكومة، مشيرة إلى دراسة احتياجات وتوقعات الجمهور ضمن العديد من ورش العمل لتطوير خدمات «سالك» الإلكترونية الحالية بشكل يجعل الوصول إلى الخدمة سهلاً.

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