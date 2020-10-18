شرطة رأس الخيمة تدشن آلية وزورقاً مُصنَّعين محلياً

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

دشن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، آلية مصفحة تستخدم للمهام الخاصة.

وأكد حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز أسطولها بأحدث الآليات والمعدات والأجهزة التي تواكب التطور، وتسهم في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية.

وتمثل الآلية الجديدة إضافة نوعية لأسطول آليات شرطة رأس الخيمة، لما تتمتع به من جاهزية تمكنها من أداء مهام خاصة ذات مواصفات عالية. وقد تم صنعها محلياً، وبمواصفات عالمية، ووضعت تحت إشراف الفريق الأمني بالقيادة.

ويعتبر تصميم الآلية الأول من نوعه لشرطة رأس الخيمة، التي تحرص على تسخير الإمكانات المادية المتاحة، لتطوير العمل، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الأمنية، بما يتوافق والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

واستمع قائد عام شرطة رأس الخيمة لشرح من العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، عن مميزات المركبة الجديدة، وقدراتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية.

واستعرض أفراد من شرطة رأس الخيمة زورقاً، يستخدم للعمليات الخاصة، وأعمال الأمن الداخلي، انضم حديثاً للعمل.

وأكد مدير إدارة المهام الخاصة، العقيد ركن يوسف بن يعقوب، استعداد الزورق لتنفيذ مهام خاصة في الممرات المائية للإمارة، وتأمين المنشآت المهمة المطلة على البحر.

ويمتاز الزورق بالسرعة، وخفة الوزن، وهو مزود بمحركات خاصة، ما يساعده على المناورة السريعة لتنفيذ الأعمال الأمنية.

كما يعتبر إضافة مميزة للقدرات الشرطية، للتعامل مع الأحداث، والأزمات في الميدان.

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