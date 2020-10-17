"الاتحادية للشباب" تطلق مبادرة "الإرشاد المهني لشباب الإمارات"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب عن إطلاق مبادرة "الارشاد المهني لشباب الإمارات"، والتي تهدف إلى المساهمة في بناء وتطوير خبرات وكفاءات الشباب، وذلك عبر توفير منصة تفاعلية حكومية تجمع المختصين بمجال الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص مع شباب الإمارات المقبلين على خطواتهم المهنية الأولى، سواء لدعم بناء سيرتهم الذاتية أو الاستعداد للمقابلات الوظيفية أو إنشاء صفحة حساب محترف على منصة "لينكد إن" العالمية".

وتستهدف المبادرة الشباب الإماراتي في الفئة العمرية ما بين 18 ولغاية 35 عاماً حيث ستوفر لهم خدمات التأهيل والتدريب والإرشاد لخطوتهم المهنية الأولى، كما تتيح الفرصة للخبراء والمختصين في الموارد البشرية خدمة المجتمع عبر تمكين الشباب، والمساهمة في بناء قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية بنجاح.

كما تتعاون المؤسسة مع شبكة لينكدإن العالمية لتقديم محاضرات وورش عمل متخصصة للشباب تساعدهم على تطوير ملفاتهم المهنية على الشبكة، واكتساب مهارات عملية في قطاعات جديدة مثل ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تزويد مدربي ومتخصصي الموارد البشرية بالأدوات العملية الداعمة لتطوير وتحسين قدرات الكوادر الشابة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي: "يشكل الاستثمار في تطوير مهارات الشباب أولوية استراتيجية نعمل من خلالها على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الشباب هم المحرك الأساس لاستدامة تقدم وازدهار الوطن، وهذه المبادرة تسعى لاستكشاف اهتمامات الشباب وطموحاته وتزويده بالمهارات والخبرات، وتحديد المسارات التي تناسب ميولهم وقدراتهم على التخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم المهني، ويضمن تحقيق التميز والإبداع في مسيرتهم المهنية.

وأضافت: نتطلع إلى المساهمة في تحسين كفاءة مخرجات مؤسساتنا التعليمية وفق احتياجات سوق العمل المستقبلية، وإيجاد جيل من الكفاءات الشابة المؤهلة لمواجهة التحديات، والتعامل مع المتغيرات ليكون مساهماً فعالاً بدفع مسيرة تقدم وازدهار دولة الامارات، فهذه المبادرة ستوفر حلقة وصل بين الشباب والخبراء والمختصين في الموارد البشرية لنقل خلاصة تجاربهم وإنجازاتهم أثناء مسيرتهم المهنية، بما يسهم في إلهام الشباب وبناء قدراتهم العملية.

وتابعت: "سنعمل أيضاً للتعرف على ميول الشباب الإماراتي المهني وفهم احتياجاتهم التدريبية، وتقديم مجموعة من البرامج الإرشادية المهنية المبتكرة، فضلاً عن تزويده بمجموعة من المهارات حول أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة أثناء المقابلات الوظيفية، وذلك من خلال تجارب تحاكي سيناريوهات واقعية في عدد من المؤسسات الحكومية".

ومن جانبه قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، سعيد محمد النظري: "تأتي هذه المبادرة لتترجم مسؤوليتنا المشتركة في دعم الشباب في بداية مشوارهم المهني حيث يشارك المختصين في والخبراء في إدارات الموارد البشرية على إرشادهم وتوجيههم وفقا لاختصاصاتهم ومجال دراستهم وخبراتهم لرفع جاهزية الشباب في بداية تجاربهم المهنية الأولى، سواء من خلال تطوير سيرهم الذاتية وفقا لأفضل الممارسات أو اختيار مجال التخصص المهني الملائم وفقا لتوجهات سوق العمل، أو الاستعداد للمقابلات الوظيفية والاستفادة من الفرصة المتاحة، أو تقوية حضورهم الرقمي المحترف عبر المنصات المهنية المتخصصة مثل منصة "لينكد إن" العالمية.

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