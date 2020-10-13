بلدية الشارقة توقف الوثيقة الورقية لعقود الإيجار وتستبدلها برقمية‎

المصدر: الشارقة-الإمارات اليوم

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف التعامل بوثائق عقود الإيجار الورقية بمختلف أنواعها واستبدالها بوثائق رقمية عبر موقعها الإلكتروني، بحيث لم يعد هناك حاجة لشراء أية عقود ورقية من مختلف منافذ البيع المختلفة وباتت العملية سهلة وميّسرة من خلال الحصول على العقد من الموقع الإلكتروني للبلدية ثم استكمال إجراءات التصديق.

وفي هذا السياق أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن إيقاف التعامل بالعقود الورقية يأتي ضمن خطط وأهداف البلدية في التحول الرقمي لكافة خدماتها ضمن مشروعها الرقمي "سابق" والتسهيل على المتعاملين واختصار الوقت والجهد بما يضمن تقديم خدمات بأعلى المستويات وتحقيق أعلى معدلات الرضا عنها، وإنجاز أكبر عدد من المعاملات خلال وقت قياسي، حيث تحرص البلدية على تطوير منظومة عملها باستمرار، مشيراً إلى أنها استغلت تطبيق نظام العمل عن بعد خلال جائحة كورنا لخلق فرص تحسين وتطوير وتحديث مختلف الخدمات لتصبح أكثر سهولة.

ولفت الطريفي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية البلدية في تحولها لتكون بلدية بلا ورق مع نهاية العام الجاري والاعتماد الكلي على البرامج الذكية والتقنيات الرقمية وإلغاء استخدام الورق بالكامل بما يجسد اهتمامها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور والحفاظ على البيئة.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن هذه الخدمة تؤكد حرص البلدية على التسهيل على المتعاملين من خلال توفيرها على الموقع الإلكتروني والتي تشمل كافة عقود الإيجار السكنية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن البلدية قد أطلقت في وقت سابق خدمة تصديق العقود السكنية والتجارية وتجديد عقود السنوات السابقة عبر موقعها تماشياً مع جهودها في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

وأشار السويدي إلى أنه يمكن للمتعامل تحميل عقد الإيجار من الموقع الإلكتروني للبلدية ثم استكمال الإجراءات اللازمة للتجديد أو التصديق بشكل إلكتروني أو من خلال مراكز تسهيل وإنجازات أو من خلال إدارة التنظيم الإيجاري بمختلف فروعها.

وفي سياق متصل أكد حامد القائد مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن تصديق العقود السكنية والتجارية يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم على موقع البلدية الإلكتروني ثم الدخول إليه والضغط على خيار "الخدمات الإلكترونية والذكية" ثم اختيار "خدمات إدارة التنظيم الإيجاري"، ثم القيام بإدخال اسم المتعامل وكلمة المرور التي تم إدخالها منذ البداية عندما أنشأ الحساب واختيار الخدمة المراد الاستفادة منها.

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