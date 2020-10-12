حافلة عامة لنقل الركاب تحت الطلب في المدينة العالمية.. و3 خطوات للحصول على الخدمة

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، نقل الركاب عبر خدمة حافلة تحت الطلب في المدينة العالمية، وذلك ضمن خطة زمنية مجدولة، طبقتها الهيئة في عدد من المناطق بالإمارة، لتوفير الخدمة التي تسهل وصول العملاء إلى مقاصدهم، في المناطق غير المخدومة بخطوط منتظمة لرحلات الحافلات العامة.

وكانت الهيئة قد بدأت، مطلع عام 2018، التشغيل التجريبي للخدمة التي تعتمد فكرتها على طلب العميل للحافلة عبر تطبيق ذكي، لتأتي إلى أقرب نقطة من موقع مسكنه، أو المكان الموجود فيه، وذلك في المناطق التي لا تتوافر فيها خطوط منتظمة للنقل بالحافلات، نظراً لقلة الكثافة السكانية فيها، أو عدم وجود طلب كبير على خدمة الحافلات.

وأعلنت الهيئة، حديثاً، توافر خدمة "حافلة تحت الطلب" في المدينة العالمية بدبي، من يوم السبت إلى الأربعاء، وذلك من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، وكذلك في يوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً، وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.

ويمكن لعملاء المواصلات العامة في دبي الحصول على الخدمة عبر 3 خطوات سريعة، تبدأ بتحميل تطبيق حافلة تحت الطلب (Bus on Demand)، وتسجيل الدخول، ثم تحديد نقطة الانطلاق، والوصول واختيار الرحلة المناسبة لهم، وثالثاً تتبع مسار الحافلة وزمن وصولها إلى نقطة الالتقاء.

وتبلغ التعرفة الابتدائية للخدمة 5 دراهم، ويمكن أن تزيد في ساعات الذروة، كما يضاف إليها مبلغ آخر، وفقاً للمسافة المقطوعة، إلا أن الرسوم الإجمالية للرحلة تظهر للعميل قبل ان يتمم عملية الحجز.

وأطلقت الهيئة الخدمة، رسمياً، في فبراير الماضي، بالتعاون مع شركة "يونايتد ترانس"، حيث تم تشغيلها في منطقتي البرشاء (1)، ومدينة دبي للإنترنت، ووصل معدل تقييم الخدمة من قِبل الجمهور إلى 4.7 من إجمالي 5 نقاط، وفقاً للبيانات التي أعلنتها الهيئة. ويعد توفير الخدمة في المدينة العالمية إطلاقاً لأعمال المرحلة الثانية من تشغيلها، رسمياً، خلال العام الجاري، رغم تحديات انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نظام الاستجابة الذكية لطلب الركاب للمواصلات العامة، الذي تعد خدمة حافلة تحت الطلب أحد انواعه، يعتمد على فكرة ربط بعض المناطق بخطوط النقل وشبكة المواصلات الرئيسة عبر حافلات عامة صغيرة، يمكن طلبها عبر التطبيق الذكي، الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، وكذلك تحديد المقعد الذي يريدون الجلوس فيه بالحافلة، ودفع تعرفة التنقل.

وخمسة دراهم التعرفة الابتدائية لاستخدام الحافلة، والرسوم تظهر عبر التطبيق قبل حجز الخدمة.

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