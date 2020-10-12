«خولة بنت الأزور» تستقبل الدفعة التاسعة من المجندات المتطوعات للخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية الدفعة التاسعة من المجندات المتطوعات للخدمة الوطنية، حيث سيخضعن لبرنامج تدريبي على أيدي مدربات يحظين بأفضل مؤهلات التدريب والتعليم، ووضع خصيصاً ليتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لمشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية للإناث.

وتوافدت المواطنات المنتسبات للخدمة الوطنية تطوعاً بروح وطنية ومعنوية عالية استعداداً لخوض تجربة قيمة ستسهم في بناء شخصية قوية وتكسبهن عادات تعود عليهن بالنفع على المستوى الأمني والصحي والاجتماعي.

وأعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، عن اعتزازه بمجندات الدفعة التاسعة على انضمامهن إلى صفوف الخدمة الوطنية تطوعاً، مؤكداً تقديره للمرأة الإماراتية والدور الذي تقوم به، والذي يبدأ بالأسرة ويتنامى أهمية في المجتمع مع أطيافه وفئاته كافة.

وأكد أن ازدياد عمق وولاء وعطاء المرأة الإماراتية للدفاع عن الوطن ومكتسباته هو تجاوب يعكس روح التضحية والفداء التي تتمتع بها، مثمناً الدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإيمانها بأهمية مشاركة المرأة في الحياة بكل مجالاتها العملية والعلمية.

وأعرب ذوو المجندات المتطوعات بالخدمة الوطنية الذين حضروا معهن عن سعادتهم وثقتهم بما ستتلقاه المجندات خلال التجربة الجديدة التي سيتعلمن فيها الكثير عن الحياة العسكرية، وما تمتاز به من تحمل وصبر وضبط وانتظام وغرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية، إضافة إلى إلمامهن بالمبادئ والمهارات العسكرية الأساسية، الأمر الذي سيسهم في تشكل حصيلة علمية وعملية تعود عليهن بالنفع والمصلحة. من جهتهن، أكدت المنتسبات المتطوعات استعدادهن التام لترجمة حب الإمارات والولاء لقادتها على أرض الواقع، من خلال انضمامهن إلى الخدمة الوطنية، ولفتن إلى أن دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة لم تبخلا على المواطنين، بل أصبح الإماراتيون، بفضل القيادة، أسعد شعوب العالم، وجاء الوقت لردّ الجميل وإثبات قدرات بنات الإمارات على تقديم الغالي والنفيس إلى الوطن.

المتدربات يخضعن لبرنامج وضع خصيصاً ليتناسب مع أهداف الخدمة الوطنية والاحتياطية للإناث.

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