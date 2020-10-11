مركز لفحص "كورونا" بتقنية الليزر في جامعة عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

ضمن جهود جامعة عجمان المستمرة لتعزيز سلامة منتسبيها من طلبة وأكاديميين وإداريين، أطلقت الجامعة مركزاً لفحص فيروس كوفيد-19 بتقنية الليزر (DPI)، وذلك خدمة لجميع منتسبي الجامعة.

وتم إطلاق هذا المركز بالتنسيق مع شركة "طموح للرعاية الصحية"، وبإشراف إدارة الخدمات الطبية بالجامعة بهدف التسهيل على أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة بإجراء فحوص سريعة ومجانية للكشف عن فيروس كورونا. وبذلك تكون جامعة عجمان من أوائل الجامعات التي تقدم هذه الخدمة المتميزة لمنتسبيها داخل الحرم الجامعي لضمان راحتهم وسلامتهم.

وأكدت الدكتورة فضة جساس، مديرة الخدمات الطبية في الجامعة، أن الفحص يتم بسرعة فائقة لا تتعدى بضع دقائق، بما يسهم في سرعة الكشف عن الوباء، وسرعة الاطمئنان على صحة منتسبي الجامعة، وذلك بالتزامن مع خطة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتوفير كل الإمكانات والاحتياجات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين، من خلال إقامة مراكز فحص متقدمة ومتطورة للحصول على نتائج سريعة، بهدف السيطرة على الوباء والمحافظة على صحة وسلامة الجميع، دون إغفال الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية دائماً.

جدير بالذكر أن الجامعة، بالتعاون مع شركة "طموح للرعاية الصحية" وسّعت المركز بإضافة أجهزة فحص جديدة، لكي يتمكن المركز من تقديم خدماته لعدد أكبر من منتسبي الجامعة والمراجعين لعيادات كلية طب الأسنان.

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