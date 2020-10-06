محمد بن راشد: الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ 46% من الشباب العربي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لدى 46% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 33% ثم كندا وبريطانيا وألمانيا، وذلك بحسب أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية لمصلحة "أصداء بي سي دبليو".

جاء ذلك في تغريدة نشرها سموه، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية، لصالح أصداء بي سي دبليو، أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده.. مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة.. مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه".

وأضاف سموه: "أشار الاستطلاع أيضاً إلى أن 77% من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم.. و87% منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم.. ونقول إذا فسدت الحكومات.. خربت البلاد وقل أمنها.. وتركها أهلها.. وكل مسؤول سيكون مسؤولاً أمام الله ..القصة لا تنتهي هنا".

وجاء في تغريداته أيضاً: "أشار الاستطلاع أيضاً إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ46% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 33% ثم كندا وبريطانيا وألمانيا.. ونحن نقول لهم.. الإمارات بلد الجميع.. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح.. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع".

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