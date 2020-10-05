حاكم الشارقة يؤكد أهمية تدريب المعلمين وتقديرهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

‏أكد صاحب السمو ‎الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،‏ تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، أن قيمة المعلم وحقوقه مصونة، مشيراً سموه أنه تم تدريب 30 ألف ‎معلم من داخل الدولة، حيث دخلوا دورات تحت إشراف أكاديمية الشارقة للتعليم، وسيتم منحهم دبلوم بعد إكمال 100 ساعة تدريبية.

وأشار سموه خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر أن حكومة الشارقة تكفلت بتوظيف 42 خريجة وخريج واحد من أصحاب شهادات اللغة العربية والدراسات الإسلامية، إذ تم إدخالهم في المدراس الأهلية بالشارقة، وسيتم منحهم رواتب على كادر ‎حكومة الشارقة، لافتا سموه إلى أنه تم أخضاعهم لدورات باللعة الأنجليزية وتدريب ميداني ليكونوا على قدر المسؤولية الملقى على عاتقهم في تعليم الطلبة.

وكشف سموه عن افتتاح ‎مركز اللغة العربية ومركز ‎الخط العربي في مدينة كلباء خلال الأيام القادمة، وسيتم فتح باب التوظيف في هذين المركزين للمدرسين الذين يتميزون بمستوى عال في ‎اللغة العربية.

وتابع سموه: المعلم في ديارنا لا يعطى حقه من التقدير والاحترام، يرجع ذلك لبعض التصرفات من الطلبة تجاههم، ومن أولياء الأمور أيضاً.

وقال سموه "فيما يتعلق باتهام بعض المدرسين بالقصور، نحن نقدر على القصور أما بالنسبة للأخلاق فإن أولياء الأمور هم الذين يربون النشء، ونقول للمدرس حقك محفوظ ونحن معك وسنعمل على أن نعطيك الوظيفة المناسبة ونعطيك الاحترام والتقدير".

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