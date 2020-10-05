لغة «الإشارة» للتوعية بمخاطر النقل غير القانوني للركاب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفّذت إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي فعالية لتوعية الجمهور باستخدام وسائل النقل القانونية، وبلغات عدة، واستخدام لغات الإشارة، حرصاً منها على إيصال الرسالة إلى جميع فئات المجتمع.

وأوضح مدير إدارة أمن وسائل النقل بشرطة أبوظبي، العقيد مبارك عوض بن محيروم، أن نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بمركبات خاصة ظاهرة غير حضارية، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية، وتترتب عليها مخالفات قانونية.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على نشر التوعية والوقاية من خلال تعزيز المفاهيم الإيجابية في المجتمع، وتسليط الضوء على أهم الظواهر والسلوكيات غير المرغوبة، بمساعدة المؤسسات المجتمعية.

وأشار إلى أن توعية الجمهور بالالتزام بوسائل النقل المرخصة، بسبع لغات، منها العربية، والإنجليزية، والأوردو.

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