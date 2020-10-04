إلزام مجندي الدفعة 14 بفحص "كورونا" خلال 48 ساعة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية جميع مجندي الخدمة الوطنية – الدفعة 14 – المجموعة (2)، ضرورة إحضار ما يثبت نتيجة فحص فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولم يمض عليها أكثر من 48 ساعة صادرة من مستشفى أو مركز طبي معتمد في الدولة، وقت التحضير في معسكر التدريب يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري.

ونبهت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه يتوجب على أولياء الأمور أو من يرافقهم والذين يصطحبون أبنائهم من خارج إمارة أبوظبي إلى معسكرات التدريب في إمارة أبوظبي، إحضار ما يثبت نتيجة فحص فيروس كورونا ولم يمض عليها أكثر من 48 ساعة حسب الإجراءات المتبعة في الدولة للدخول إلى إمارة أبوظبي.

جدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية - وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وقعتا في يوليو الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المنشآت الطبية التابعة لشركة «صحة» خدمة الفحص الطبي للمجندين المنتسبين لبرنامج الخدمة الوطنية الذين يخضعون لبعض الفحوصات الطبية السابقة لالتحاقهم بالخدمة الوطنية، وفقاً للاشتراطات التي تحددها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وحسب المعايير المتفق عليها بين الجانبين.



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