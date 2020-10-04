شرطة أبوظبي تحصل على اعتماد طب الطيران

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصلت شرطة أبوظبي على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني، كأول عيادة معتمدة في هذا التخصص على مستوى المؤسسات الشرطية في الدولة، بالتعاون المشترك بين إدارة الخدمات الطبية، وإدارة طيران شرطة أبوظبي.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء خليفة محمد الخييلي، اهتمام القيادة الشرطية بالحصول على الاعتمادات المحلية والدولية في كل المجالات، لإثراء الجانب التطبيقي في الخدمات التي تقدمها الإدارات الشرطية، بتبني أفضل الممارسات المتطورة التي تنعكس إيجاباً في الارتقاء بالعمل والكفاءات الشرطية.

وأوضح مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد سهيل سعيد الخييلي، أن هذا الإنجاز الجديد يحقق التطلعات في تقديم خدمات متميزة، تراعي طبيعة عمل الطيارين، وتقديم الرعاية الطبية لهم وفق أرقي المعايير العالمية المتقدمة.

وذكر اختصاصي طب الطيران ومدير فرع طب الطيران، الرائد طبيب علي سيف الظهوري، أن الاعتماد يؤهل الكوادر الطبية، الحاصلة على شهادات طب الطيران، لإجراء الفحوص الطبية لأطقم الطيران، وإصدار الشهادات الطبية لمختلف المهن الجوية.

الاعتماد يؤهل الكوادر الطبية لإجراء الفحوص لأطقم الطيران.

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