650 درهماً غرامة إتلاف جهاز حجز المركبات منزلياً في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن القيادة العامة لشرطة أم القيوين أطلقت نظام حجز المركبات الذكي لمالكي المركبات ممن ترتبت على مركباتهم مخالفات مرورية تستحق الحجز.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم» أن تركيب الجهاز الذكي على المركبة المحجوزة مسؤولية مالك المركبة، فإنه في حال الإتلاف أو التخريب أو العبث بالجهاز سيتم تغريم مالك المركبة 650 درهماً تدفع للشركة المختصة بتركيبه.

وذكر أن لمالك المركبة الاختيار بين حجز المركبة في ساحة الحجز التابعة للقيادة العامة لشرطة أم القيوين أو يطلب حجزها في المنزل، لكن بشرط الالتزام بعدم تحريكها من موقعها من ساعة بدء نظام الحجز الذكي المنزلي وحتى انتهاء الفترة المقررة.

وأشار إلى أنه عند تركيب الجهاز المخصص في المركبة سيُعطى مالكها وقتاً حتى الساعة 12 من صباح اليوم التالي لإيقاف مركبته في الموقع الذي حدده، مضيفاً أنه يسمح لمالك المركبة بتشغيلها وهي في موقعها لضمان استمرار عمل البطارية حتى لا تتلف أو تتأثر نتيجة التوقف الطويل خلال مدة الحجز.

ولفت إلى أن الهدف من الحجز الذكي للمركبات هو المحافظة عليها من التغيرات المناخية المختلفة، وتكون تحت رعاية مالكها في منزله بدلاً من حجزها في ساحات الحجز التابعة للشرطة.

«الهدف من الحجز الذكي للمركبات هو المحافظة عليها من التغيرات المناخية المختلفة، وتكون تحت رعاية مالكها في منزله».

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