حكومة عجمان تعتمد الهوية الرقمية في إجراءاتها الرسمية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أنجزت دائرة عجمان الرقمية مبادرة ربط نظام «الطارش» مع الهوية الرقمية (uae pass)، التي ستستخدم في المراسلات والإجراءات الرسمية بين الجهات الحكومية كافة في الإمارة.

وقالت مدير عام دائرة عجمان الرقمية عهود شهيل: «تعتبر المبادرة نجاحاً جديداً يضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها عجمان الرقمية بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة، بهدف تفعيل الهوية الرقمية في أنظمة الحكومة الداخلية، من خلال اعتماد التوقيع الرقمي في المراسلات والعقود والمستندات الرسمية بدلاً من التوقيع التقليدي، مما يسهل الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمستخدمين على حد سواء».

وأضافت: «لقد استطاعت المبادرة أن تطور نظام الطارش، الذي يعد النظام الرئيس للتراسل والتواصل بين الجهات الحكومية، وأن ترفع مستوى الأمان والموثوقية في هذا النظام، بما يلبي احتياجات المستخدمين، ويواكب عملية التحول الرقمي، ويحقق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون المبادرات التي نطلقها استراتيجية وبناءة وتدعم عمل حكومة دولة الإمارات في تبني الهوية الرقمية».

من جانبها، أكدت مدير إدارة التحول الرقمي دينا فارس، أن المشروع يرفع نسبة تبني الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في إمارة عجمان من قبل الجهات ومتعامليها بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في استخدام الهوية الرقمية كوسيلة للدخول الموحد للأنظمة في الدولة، ويحسن من أنظمة العمل في حكومة عجمان، كما يمهد الطريق نحو إلغاء استخدام التوقيع التقليدي بنسبة 100% فور صدور القانون الخاص بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن الاستغناء عن التوقيع التقليدي، سيكون نقلة نوعية في مسيرة حكومة عجمان، وسابقة على مستوى الدولة، نظراً للنتائج التي سيتم تحقيقها، ومن ذلك تبسيط الإجراءات الحكومية، وجعلها أكثر أماناً، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، التي تتطلب استخدام استراتيجيات جديدة تتمثل في الابتعاد عن الأساليب التقليدية في المعاملات الرسمية.

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