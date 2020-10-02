4000 دورة «عالمية» لدعم موظفي أبوظبي في 7 تخصصات

المصدر: أشرف جمال ■أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أمس، عن إطلاق برنامج «تنمية المهارات الإبداعية»، بالشراكة بين وزارة الثقافة والشباب وأكاديمية أبوظبي الحكومية، بهدف دعم الشباب المبدعين والموهوبين من موظفي حكومة أبوظبي، لتطوير روافد المنظومة الإبداعية في الدولة، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن تخصيص 4000 دورة تدريبية عبر المنصات الرقمية، تقدمها أفضل الجامعات في العالم.

وذكر أن الدورات «العالمية» ستركز على سبعة تخصصات، أو مجالات رئيسة، في القطاع الثقافي، تشمل الفن والتصميم، الصحافة والإعلام، تطوير الذات، ريادة الأعمال، الموسيقى، الألعاب الإلكترونية، علوم الحاسوب، على أن يُمنح المشاركون في الدورات التدريبية شهادات من جامعات عالمية، مثل هارفرد، وستانفورد، وبيركيلي، وميتشغان.

ودعا المكتب العاملين في المجالات الثقافية والإبداعية من مختلف فئات المجتمع وطلاب الجامعات والشباب الموهوبين، إلى التسجيل في الدورات التدريبية من خلال الموقع الرسمي لجامعة أبوظبي الحكومية.

ووفقاً موقع الجامعة، فإن البرنامج التدريبي في مجال الموسيقى يقوم على تنمية المهارات الموسيقية للموهوبين على أيدي نخبة من المختصين، ويتيح الحصول على شهادات معتمدة من جامعات مثل بيركلي، وييل، وملبورن.

وفي حال امتلاك المتقدم مهارات في مجال الألعاب الإلكترونية، يتولى خبراء معنيون تنمية هذه المهارات من خلال دورات تدريبية عالمية، ليكون المتقدم أكثر خبرة ومهارة، ويحصل على شهادة معتمدة من جامعات مثل جامعة روتردام، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة ولاية ميتشغان.

كما يمكن للموهوبين في مجال الفن والتصميم، التسجيل في الدورات التدريبية التخصصية، والحصول على شهادات عالمية معتمدة من جامعات مثل معهد كاليفورنيا للفنون، وجامعة سيدني، جامعة ساو باولو.

- المشاركون في الدورات التدريبية يحصلون على شهادات من جامعات مثل هارفرد، وستانفورد، وبيركيلي، وميتشغان.

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