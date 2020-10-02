«تم» تدعو الشباب إلى مساعدة كبار المواطنين على الاستفادة من خدماتها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، أمس، عن إطلاق حملة توعية على مستوى الإمارة تستهدف تعريف كبار المواطنين بالجيل الجديد من الخدمات الرقمية، التي تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية الرئيسة بسهولة من منازلهم عبر منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

وتعمل منصة «تم» من خلال الحملة على تعزيز استخدام الخدمات الحكومية بطريقة مستدامة، وتقديم المزيد من التسهيلات لكبار المواطنين في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، واستخدام منصة «تم» لطلب المستندات المالية ووثائق التقاعد المهمة التي يحتاجونها، والتقدم للمشاركة في أنشطة مجتمعية مختلفة، وشراء المواد الغذائية المدعومة.

وتعكس حملة التوعية أهمية توجيه المزيد من الخدمات لكبار المواطنين الذين لعبوا دوراً أساسياً في نهضة الإمارة، لتكون واحدة من أهم المدن الرائدة عالمياً في مجال الابتكار، ووجهة عالمية رائدة للعمل والعيش فيها.

وتهدف الحملة الى تشجيع الجيل الجديد من الشباب على تقديم المزيد من الدعم لكبار المواطنين من خلال المساعدة في تدريبهم وأخذهم خطوة بخطوة للاستفادة من الخدمات العديدة المخصصة لكبار المواطنين، والتي يمكنهم الوصول إليها عبر المنصة مثل معاملات صندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي، حيث يمكنهم طلب خطاب «لمن يهمه الأمر»، للحصول على معاش تقاعدي مفصل أو شهادة نهاية الخدمة وبطاقة متقاعد أو مستحق.

ويمكن للمتقاعدين العسكريين الاستفادة من مجموعة من خدمات دائرة المالية، مثل الحصول على شهادة راتب وإقرار سنوي بالمعاشات، بالإضافة إلى تحديث بياناتهم.

ويستطيع كبار المواطنين البحث والتقدم للحصول على فرص مناسبة للعمل بدوام جزئي أو للمشاركة في الأنشطة المجتمعية، من خلال استكمال نموذج «طلب استثمار كفاءات كبار المواطنين» المقدم من مؤسسة التنمية الأسرية، ويمكنهم التقدم بطلب «عضوية مجلس الحكماء» الذي توفره أيضاً المؤسسة.

وتتيح الخدمات التي تقدمها المنصة لكبار المواطنين الاستفادة من شراء المواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال إكمال خدمة «طلب شراء أغذية مدعومة»، ويتم توفير جميع الطلبات من قبل دائرة البلديات والنقل، وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

وتشمل الخدمات الأخرى المتاحة إمكانية الوصول لتقديم «طلب إعفاء المتقاعدين من سداد القروض السكنية» والمقدم من هيئة أبوظبي للإسكان، كما تم إطلاق خدمة «المساعد الرقمي»، وهي جزء من مبادرة «تم تهتم» للمساعدة في توجيه ودعم المتعاملين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وسلاسة. وتسعى حكومة أبوظبي من خلال منظومة «تم» إلى تسخير وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية لدفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والاستثمار ومزاولة الأعمال، وذلك بما يتماشى مع أهداف «برنامج غداً 21». ونجحت منظومة «تم» في إطلاق وتدشين العديد من المبادرات التي حققت نتائج لافتة من خلال رفدها سكان أبوظبي بخدمات حكومية عالية الجودة والكفاءة، وتم إطلاق العديد منها في الأشهر القليلة الماضية.

وتشكل مبادرة «الحكومة المتكاملة»، التي تعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة، مثالاً حياً على هذه الخدمات، حيث تهدف إلى إنشاء منظومة عمل شاملة تتيح للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقمياً، وعبر قنوات آمنة، من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية.

تعزيز جودة الحياة

تتطلع منظومة «تم» إلى أن تسهم حملة التعريف بالخدمات الرقمية المتاحة على منصة «تم»، في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين الذين يحظون بتقدير كبير في مجتمع أبوظبي، وأن تساعدهم على التعرف الى سبل استخدام منصة «تم»، ومواكبة الاتجاهات الرقمية الجديدة، والتعريف بالمبادرات والخدمات التي تم إطلاقها للتسهيل على كبار المواطنين، وتمكينهم من إنجاز المعاملات الحكومية بسلاسة ويسر من منازلهم ودون الحاجة إلى زيارة مقرات المؤسسات الحكومية.

ويمكن لكبار المواطنين الاتصال بـ«تم» على الرقم 800555 وطلب الحصول على خدمة «المساعد الرقمي»، لتلقي المساعدة في إنشاء حساب «الهوية الرقمية»، ليتمكنوا بعد ذلك من الوصول إلى الخدمات الحكومية واستكمالها.

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