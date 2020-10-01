رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بالاو باليوم الوطني

المصدر: ​أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تومي أي. ريمينجيسو رئيس جمهورية بالاو وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس تومي أي. ريمينجيسو.

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