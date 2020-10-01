شرطة أبوظبي تقدّر جهود منتسبيها بـ «حافز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي نظام حافز لمنتسبيها لتنمية مستوى الرضا العام والتحفيز المستمر، وخلق بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير لمنجزاتهم من خلال أربعة محاور رئيسة.

وأفاد مدير إدارة تقييم أداء العاملين في قطاع الموارد البشرية، المقدم محمد حمد الكعبي، بأن صرف نقاط المكافآت يشمل مجموعة من الخدمات والحوافز من أهمها ميدالية التميز الوظيفي وشهادة التميز وشهادة شكر وتقدير وتذاكر سفر وإقامة، إلى جانب أجهزة إلكترونية وذكية وقسائم شرائية وكوبونات وخصومات.

وذكر أن المحور الأول يركز على تقييم الأداء السنوي والمهام التي تتجاوز الوصف الوظيفي وساعات العمل الإضافي، ويحصل بموجبه المنتسب على 60 إلى 80 ألف نقطة تحفيزية حسب مجال عمله.

وأشار إلى أن المحور الثاني يركز على الالتزام بالسلوكيات وأوقات العمل، ويحصل المنتسب بناء عليه على 10 آلاف نقطة، ويركز المحور الثالث على المشاركة من خلال عضوية اللجان الداخلية أو الخارجية والفعاليات المجتمعية والجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، ويحصل بموجبه على 15 إلى 25 ألف نقطة حسب مجال العمل.

والمحور الثالث يُعنى بالمعرفة والابتكار عبر اجتياز الدورات التدريبية والتفوق فيها، ونقل المعارف والحصول على درجات علمية وتقديم المقترحات الابتكارية والحصول على براءة اختراع وشهادة الملكية الفكرية، ويحصل بموجبه على 15 إلى 25 ألف نقطة حسب مجال العمل.

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