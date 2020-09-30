المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قنصليات

طالب قراء عرب قنصليات بلادهم في دبي بتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات، ومنع التكدس في صالات المراجعين، مشيرين إلى أن ظروف فيروس «كورونا» منعتهم من السفر بشكل اعتيادي إلى بلادهم، ما زاد من حاجتهم إلى مراجعة قنصليات بلادهم، لكنهم يواجهون مشكلات مثل بطء الإجراءات وعدم وضوحها أحياناً.

عربات

لاحظ قارئ قيام زوّار لسوق الجبيل في الشارقة بترك عربات التسوق بين المركبات بعد نقل مشترياتهم، ما يعيق حركتهم، كما قد تتسبب في وقوع حوادث في حال تحركت العربات بفعل الرياح باتجاه مسار السيارات بشكل مفاجئ.

كلاب

لاحظ سكان بمنطقة البستان في عجمان تزايد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المنطقة، إذ تقتات على النفايات، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول لهذا الأمر، حفاظاً على سلامة المجتمع والبيئة.

تسول

تزايدت أخيراً ظاهرة قيام بعض الأشخاص بعرض تقديم خدمة غسل المركبات في المواقف التابعة للمحال التجارية، مستخدمين أسلوب الإلحاح على الزبائن، ما عدّه البعض نوعاً من التسول المقنَّع.

انشغال

اقترح سائقون تشديد الرقابة والعقوبة على مستخدمي الهواتف المحمولة أثناء قيادة المركبات، وقالوا إن كثيراً من هؤلاء باتوا يشكلون خطراً على بقية مستخدمي الطرق، خصوصاً حين ينحرف أحدهم بشكل مفاجئ إلى مسرب آخر، فيتسبب في وقوع حادث، كما لوحظ تكرار انشغال آخرين بالهاتف أثناء وقوفهم على الإشارات الضوئية، متسببين في تضييع أوقات الآخرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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