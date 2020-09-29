رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد ينعون الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير و ولي عهد دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير و ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

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