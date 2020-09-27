بلدية الشارقة تحث الجمهور للاعتناء بمركباتهم للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة

المصدر: الامارات اليوم_الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنظيم حملات توعوية مستمرة لتوعية الجمهور وحثهم على الاهتمام بنظافة مركباتهم، ضمن جهودها المستمرة للقضاء على جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية، حيث تعتبر المركبات المهملة ضمن هذه السلوكيات التي تسعى البلدية للقضاء عليها بالتعاون مع أفراد الجمهور من خلال الاعتناء بمركباتهم والمحافظة عليها.

وفي هذا السياق أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن بلدية الشارقة تحرص على حث الجمهور بالتعامل مع مركباتهم من حيث نظافتها، باعتبار أن المجتمع شريكاً في الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة وتوفير البيئة الصحية، حيث بدأت بتنظيم حملة "مركبتك أمانتك" تشمل مختلف المناطق على هذه المركبات وخصوصاً التي طُمست معالمها نظراً لنسبة اتساخها بنسبة كبيرة، ضمن جهودها المستمرة في توفير البيئة الملائمة للقاطنين والزوار والحد من مشوّهات المظهر العام.

من جانبه أوضح رئيس قسم العمليات في بلدية مدينة الشارقة محمد الكعبي، أن المركبات المتروكة يتم التحفظ عليها من قبل البلدية في إطار حرصها على خدمة المجتمع، من خلال تفادي تعرضها للسرقة أو التلف في حال توقفها لفترات طويلة دون الاهتمام بها أو استغلالها بصورة سيئة كتخزين مواد ضارة بها تؤثر سلباً على المجتمع، ولذا فإن ما تقوم به البلدية من إجراءات يصب في مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى وللحفاظ على الممتلكات.

ونوّه الكعبي إلى أن البلدية تقوم بصورة مستمرة بتوعية أصحاب المركبات عبر قنوات التواصل المختلفة بضرورة الاعتناء بالمركبة، وتنظيفها عبر محطات غسيل المركبات، أو من خلال الشركات المصرح لها بممارسة نشاط الغسيل في المواقع المغلقة مثل مراكز التسوق، أو ركن المركبة في ساحة استثمارية أو ساحة اسفلتية تقلل من تعرضها للغبار.

وحثت بلدية مدينة الشارقة جميع أفراد المجتمع بالاهتمام بمركباتهم بشكل عام وعدم إهمالها كما ترحب بكل الاستفسارات والملاحظات على مدار الساعة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم ( 993 ) أو عبر قنوات التواصل الأخرى التابعة لها.

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