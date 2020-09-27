شرطة أبوظبي: 3000 درهم غرامة "نقل الركاب بالمركبات الخاصة "

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

حذّرت شرطة ابوظبي في فيديو توعوي بثته عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية وانعكاساتها السلبية على أمنهم وسلامتهم، وحثت سائقي المركبات الخاصة بعدم ممارسة نشاط نقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة.

ودعت الجمهور إلى استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، والتعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت اهمية التعاون مع الشركاء للتصدي لعملية نقل الركاب بطريقة غير مشروعة، وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي من خلال عدم استخدام مثل هذه المركبات التي تعمل بطريقة غير قانونية، مؤكدة استمرار الحملات مشتركة مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، كشريك استراتيجي لضبط المخالفين.

وذكر العقيد مبارك عوض بن محيروم مدير إدارة أمن وسائل النقل أن شرطة أبوظبي كثفت الحملات التفتيشية للحد من مثل هذه المخالفات.

ولفت إلى أن عقوبة استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص هو غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.

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