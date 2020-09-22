"الطوارئ والأزمات" في أبوظبي تؤكد على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة، وتهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في أبوظبي، وذلك كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وفيما يلي تذكير بإجراءات الدخول إلى أبوظبي:

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