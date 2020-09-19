شرطة الشارقة تضبط مصابا بالكورونا خالف قرار العزل الصحي

المصدر: الامارات اليوم _الشارقة

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة شخصاَ خالف قرار العزل الصحي رغم معرفته المسبقة بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتمت إعادته للعزل مرة أخرى وتشديد الرقابة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وضمان أمن وسلامة أفراد المجتمع.

ووفقاً لمدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور فقد تم ضبط أحد الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد 19، بعد مخالفته للوائح والقوانين التي تلزم المصاب بهذا الفيروس بالبقاء في معزل عن أسرته والمجتمع وعدم مخالطتهم حتى لا يتسبب في تعريض حياتهم للخطر.

وأشار إلى أنه تم إعادة الشخص المصاب للعزل الصحي مرة أخرى مع تشديد الرقابة عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وفقاً للقرار الصادر عن النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعاقب كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها بغرامة قدرها 50,000 درهم.

وأكد العميد الناعور أن سلامة وحماية أفراد المجتمع تشكل أولوية قصوى، مشيراً إلى عدم التهاون مع المخالفات التي تهدد سلامة الأفراد ويتم التعامل مع كل شخص مخالف للقوانين المتعلقة بهذا الشأن بكل حزم.

وكشف العميد الناعور، عن الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميدانية المختصة خلال الفترة من 1-15 سبتمبر الجاري للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار الفيروس والتصدي لآثاره السلبية.

وبين أنه تم ضبط "2437" شخصاً مخالفاً للتدابير الاحترازية المطبقة للحد من انتشار الفيروس، وطبقت بحقهم "2486" مخالفة، بلغت في مجملها "26" نوعاً من أنواع المخالفات، أبرزها مخالفات عدم ارتداء الكمامات، وعدم ترك مسافات التباعد عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة، أو مراكز التسوق ووسائل النقل العام، ومخالفات تتعلق بتجاوز الركاب للعدد المسموح به لأكثر من ثلاثة أشخاص.

وأضاف العميد الناعور أن من ضمن المخالفات التي تم ضبطها عدم مراعاة مسافات التباعد في وسائل النقل الخاص، التي يستقلها شخصان فأكثر، وعدم ارتداء الكمامات من جانب أصحاب الأمراض المزمنة في الأماكن المغلقة، وكذلك عدم ارتدائها أيضاً من الأشخاص الأصحاء عند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة العالية والمزدحمة، معرباً عن تقديره لكل الجهود المبذولة والقائمين عليها.

وأهاب العميد الناعور بأفراد المجتمع أهمية التعاون مع الجهات المختصة في مهامها الرامية للحد من انتشار هذا الوباء، وذلك بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة بهذا الشأن، متمنياً أن ينعم الجميع بالصحة والسلامة.

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